Компании «Норникель» и «Росатом» планируют заняться разработкой литиевого месторождения в Заполярье

Об этом сообщил первый замглавы атомной корпорации «Росатом» Кирилл Комаров на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации.

Директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров отметил, что на данный момент в России есть три источника, где можно брать литий. В качестве самого перспективного выступает Колмозерское месторождение в Мурманской области. В этом году правительство должно принять решение о выставлении этого месторождения на аукцион.