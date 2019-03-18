Компании по продаже недвижимости «Миэль» основательно закрепляется в Мурманске

В областном центре состоялось торжественное открытие мурманского офиса компании по продаже недвижимости «Миэль». На российском рынке данная компания работает уже 28 лет. В своей работе её специалисты ориентируются на доброжелательность и клиенториентированность.

Мечты купить квартиру или другую недвижимость в любом уголке России или даже мира, быстро и надежно оформить сделку, и не разочароваться в результате – становятся реальностью. В Мурманске открыт офис одного из крупнейших российских агентств недвижимости «Миэль», которое уже без малого три десятилетия в семидесяти городах страны помогает россиянам сделать, пожалуй, самый важный в жизни выбор.

«Услуги по вторичной недвижимости, обмен, продажа, покупка, поиск альтернативы, загородная недвижимость, коммерческая недвижимость, зарубежная недвижимость, - перечисляет направления работы Ольга Лисовская, руководитель офиса «Миэль» в Мурманске. - Мы проводим межрегиональные сделки, что для мурманчан будет интересно. Мы можем на уровне региона найти недвижимость в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Калининграде, Ялте и других солнечных регионах».

Активно сотрудничает «Миэль» и с коллегами за рубежом, что позволяет удовлетворить запросы клиента на покупку недвижимости в дальнем зарубежье, что называется в два клика. Главные критерии работы для сотрудников агентства – доброжелательность и клиенториентированность.

«Компания «Миэль» начинала свою деятельность 28 лет назад. Бренд «Миэль» уже хорошо себя зарекомендовал, - отмечает Ирина Скорочкина, руководитель направления юридической поддержки «Миэль-франчайзинг» центрального офиса «Миэль» в Москве. - Основным стандартом является, и я надеюсь, что в будущем и будет являться, клиенториентированность. Подход к нашим клиентам – профессионализм, доброжелательность и понимание тех вопросов, с которыми они к нам приходят».

В числе гостей на торжественном открытии заполярного офиса, которое состоялось спустя три месяца с начала работы компании в областном центре, первые мурманские клиенты «Миэль». Они покупкой жилья остались довольны, уверены, что всё дело в правильном выборе агентства недвижимости.

«С этой компанией мы познакомились через Интернет, - рассказывает Екатерина Оченаш, первый клиент мурманского офиса «Миэль». - Я нашла их сайт, почитала отзывы, очень понравилось. Подъехали в офис, познакомились. Понравилось, всё качественно нам объяснили нам, помогли найти квартиру, подобрали нужный вариант».

Семья Оченаш приобрела квартиру по госпрограмме «Молодая семья». Компания «Миэль» - давний и надёжный партнёр целого ряда крупнейших российских банков, где для клиентов этого агентства недвижимости действуют льготы.

«Нашими партнёрами являются крупные банки. Это даёт нам возможность предоставления преференций нашим клиентам, - рассказывает Ольга Лисовская, руководитель офиса «Миэль» в Мурманске, - и возможность получения ипотеки по льготной ставке. Мы работаем с материнским капиталом и военной ипотекой».

Для тех, кто хочет попробовать себя в новой профессии, получить необходимые знания и навыки, а главное, получить стабильную работу, в мурманском офисе «Миэль» открыты вакансии.

«К концу года в нашем офисе планируется в штате более 50 сотрудников. Сейчас ведётся набор, есть открытые вакансии, - рассказывает Валерия Ильченко, руководитель офиса «Миэль» в Мурманске. - Мы ждём новых сотрудников: амбициозных, креативных талантливых. Возможно, тех людей, которые себя сейчас не нашли в жизни, им хотелось бы заниматься чем-то интересным, но они не знают, где свои знания применить».

Офис компании «Миэль» расположен по адресу: г.Мурманск, улица Папанина, 21, помещение 2.

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