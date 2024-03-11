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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.03.24 19:30

Компания «Jetour» активно продвигает культуру автомобильных путешествий, создавая комфортные и интеллектуальные автомобили

В Международный женский день «Авто Брокер» - официальный дилер автомобилей «Джетур» в Мурманске решил поднять настроение прекрасному полу, организовав автопробег, в процессе которого сотрудники автосалона дарили девушкам цветы и скидки на приобретение автомобилей.

На улицах города официальный дилер марки «ДжетуР» организовал автопробег на машинах бренда. Акция была приурочена к весеннему празднику – 8 Марта.

Вячеслав Бедин, менеджер отдела продаж «Автовилледж Jetour»: «Мы будем сегодня находиться на разных локациях, поздравлять женщин, дарить цветы. А всем заинтересованным в приобретении новых автомобилей будут вручаться флаеры, которые будут позволять приобретать автомобиль с выгодой для клиента».

Компания «Jetour» активно продвигает культуру автомобильных путешествий, создавая комфортные и интеллектуальные автомобили, которые позволяют водителю и пассажирам наслаждаться каждым мгновением на выбранном маршруте. Что интересно, даже название автомобиля говорит само за себя, ведь в переводе «Джет» - это реактивный самолёт, а «Тур» - путешествие.

Вячеслав Бедин, менеджер отдела продаж «Автовилледж Jetour»: «Джетур» – это автомобильный бренд для путешествий, созданный в январе 2018 года. Представленный моделями «Джетур Дешинг», «Джетур икс 70 плюс», «Джетур икс 90 плюс» и «Джетур Т2». «Джетур» создаёт комфортные и интеллектуальные автомобили, которые позволяют водителю и пассажирам наслаждаться каждым мгновением поездки».

На таких комфортных машинах с букетами ярких тюльпанов и выдвинулись сотрудники автосалона поздравлять прекрасных мурманчанок.

К слову, сейчас есть возможность приобрести качественный автомобиль со скидкой.

- Здравствуйте. С 8 Марта! Приходите к нам в дилерский центр - продажа автомобиля с хорошей скидкой для вас!

- Спасибо! С 8 Марта! Спасибо.

Пройти тест-драйв автомобилей «Jetour» можно в дилерском центре «Авто Брокер» Мурманск на Кольском проспекте, 53, корпус 6. Телефон 63-20-20.

 

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