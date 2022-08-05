Компания «МурманЭКСПОцентр» приглашает мурманчан на ярмарку «Медовый спас»

С 10 по 14 августа в павильоне «МурманЭКСПО» для вас свежий мёд, продукты пчеловодства, церковная утварь, мясные и рыбные деликатесы, сыры, соленья, сладости, домашний трикотаж, украшения, товары для красоты и здоровья.