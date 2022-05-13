Компания «МурманЭКСПОцентр» приглашает мурманчан на ярмарку «Мурманская мозаика»

С 18 по 22 мая в павильоне «МурманЭКСПО» для вас одежда и аксессуары, товары для красоты и здоровья, домашнего уюта, мясные и рыбные деликатесы, сыры, соленья, сладости и многое другое!

К дачному сезону семена, саженцы, рассада, садовый инструмент.