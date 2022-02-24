Компания «МурманЭКСПОцентр» приглашает мурманчан на ярмарку «Весенний каприз» на Кольском проспекте, 51

Со 2 по 6 марта в павильоне «МурманЭКСПО» для вас изысканные аксессуары, украшения, одежда для семьи, товары для красоты, здоровья, домашнего уюта.

К праздничному столу – мясные и рыбные деликатесы, сыры, соленья, масла, сладости, мед, чай и многое другое!

На правах рекламы.