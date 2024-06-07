Компания «Мурманэнергосбыт» передала водонагреватели подопечным Североморского общества инвалидов

Люди с нарушениями опорно-двигательного аппарат получат бойлеры бесплатно. Установку тэнов тоже безвозмездно готовы осуществить местные управляющие компании

Обратиться за помощью к теплоэнергетикам общественников заставили летние отключения горячей воды. Для маломобильных граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые не могут позволить себе купить бойлер, это большая проблема.

Анна Зорина, председатель Североморского общества инвалидов: «Мы попросили организацию, чтобы они выступили спонсорами и приобрели водонагреватели для того, чтобы люди спокойно пережили этот сложный период».

Сергей Варламов, директор филиала АО «Североморская теплосеть»: «Генеральным директором было принято решение оказать эту помощь. Водонагреватели закуплены и будут переданы в те квартиры, по которым попросили нас помочь».

Шесть водонагревателей каждый по 50 литров готовы отправиться к своим новым владельцам. Установить их безвозмездно инвалидам вызвались специалисты местных управляющих компаний.

Александр Савченко, директор УК «Североморец»: «Мы готовы в любое время, когда они будут дома и будет доступ, мы приходим и ставим. Хоть завтра, пожалуйста».

Екатерина Федорова, заместитель председателя Североморского общества инвалидов: «Мы обзвонили уже всех, все ждут, все очень хотят. У них уже отключили горячую воду, поэтому очень надеемся, что скоро им установят водонагреватели».

Напомним, что в этом году во флотской столице будут проведены масштабные капитальные ремонты сетей. По этой причине в некоторых районах отключения горячей воды составят не привычные две недели, а несколько месяцев. Новые водонагреватели сделают жизнь по- летнему тёплой для подопечных Североморского общества инвалидов.