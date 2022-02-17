Компания «Мурманэнергосбыт» приобрела новый мазутовоз

В первый день работы он совершил 4 рейса в ЗАТО Александровск, доставив порядка 100 тонн топлива в Гаджиево, Снежногорск и Полярный.

Как правило, маршрут пролегает от эстакады, куда нефтепродукты доставляются по железной дороге от заводов-производителей, до мазутохранилищ в отдаленных населенных пунктах, запас которых нужно периодически пополнять.

Например, заполнить резервуары с топливом на котельной в Лодейном энергетики пытаются до наступления непогоды, потому что дорога на Териберку перекрыта чаще других. Новая современная техника позволяет оперативно выполнять все поставленные задачи.