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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.06.21 19:30

Компания «Мурманскэнергосбыт» впервые организовала конкурс профмастерства

Сотрудники предприятия соревновались за звание лучшего специалиста. Проводились соревнования в строительном колледже имени Момота.

Первый конкурс профессионального мастерства от АО «МЭС» проводился для сотрудников электротехнического направления. В нём приняли участие 12 опытных специалистов из Мурманска, Кандалакши, Кольского района, ЗАТО Североморск и Александровск. Причем стимул для победы у них очень хороший.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»:  «По итогам конкурса победители получат надбавку за профмастерство. Поэтому это важно не только для повышения самой специальности, её уровня. Но также отразится на заработной плате работников».

Денежные призы ожидают победителей, занявших первые три призовых места. Участникам конкурса профессионального мастерства предстояло пройти два этапа испытаний. Сначала теоретический, где им нудно было ответить на вопросы. А затем практический.

Единственной участницей на конкурсе среди мужчин стала Ольга Балакина. Она работает радиоинженером в компании уже 12 лет. Как признаётся девушка, несмотря на большой опыт, перед соревнованием она волнуется. Конечно же, в первую очередь за правильное выполнение практического задания.

По словам руководства АО «МЭС», такие конкурсы будут проводиться и дальше. Специалисты различных профессий, востребованных на предприятии, смогут посоревноваться на звание лучших. Также в будущем планируется проводить профконкурсы и с другими предприятиями.

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