Компания «Норникель» планомерно реализует политику социальной ответственности в регионах своего присутствия

Реконфигурация производства, социальная ответственность, благотворительность и проекты экологической направленности. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун провела расширенное заседание экономического совета. На нём представители горно-металлургической компании «Норникель» рассказали об итогах деятельности предприятия в 2017 году и о планах на 2018-й.

Минувший год был назван президентом страны Годом экологии. Горно-металлургическая компания «Норникель» не осталась в стороне от федерального тренда. В ушедшем году были завершены работы по ранее разработанному проекту капитального ремонта здания визит-центра заповедника «Пасвик». На эти цели компания выделила в прошлом году 62 миллиона рублей.

- Я хотела бы поблагодарить компанию «Норникель» за проявленную инициативу проведения встречи с общественностью, депутатами в таком широком формате. Это действительно широкий жест, когда предприятие рассказывает о перспективах развития, о том, какие проекты будут осуществляться на территориях присутствия, отвечает на вопросы, которые возникают в процессе обсуждения доклада, - отмечает Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Кроме того, в прошлом году был запущен проект по утилизации солевого стока процесса никелевого рафинирования. Сегодня, как сообщают представители компании, стоки чище, чем вода в естественных источниках. Также было достигнуто соглашение с правительством Мурманской области по разработке и обустройству экологических маршрутов и развитию туризма на территории природного парка полуострова Рыбачий и Средний.

- Компания считает очень важным рассказать не только о том, как они поднимают выпуск продукции, но и как они оказывают содействие в решении региональных проблем, - говорит Игорь Чернышенко, член комитета Совета Федерации по делам Севера, сенатор от Мурманской области. - Нам очень важно то, что Кольская ГМК является здесь лидером не только региональным, но и федеральным. Поэтому, я думаю, что перспективы развития Мурманской области во многом связаны с этой компанией. И это бесспорно.

Немалый вклад в экологичность производства внесла и программа реконфигурации мощностей. В 2017 году в Мурманской области компания открыла единый никелерафинировочный центр, который поэтапно переходит на новую щадящую окружающую среду технологию. Других таких в мире нет. Благодаря ему «Норникель» стал самой крупной в мире компанией по рафинировке никеля.

- Вся рафинировка «Норникеля», если раньше размещалась на трёх площадках: Харивалта, зарубежный наш актив в Финляндии, КГМК и Заполярный. Вы знаете, что в 2017 года был закрыт никелевый завод в Норильске, поэтому вся рафинировка пришла в Мончегорск, весь фанштейн группы компаний пришёл на Кольскую компанию. Это, наверное, самое знаменательное событие, которое было в 2017 году, - отмечает Игорь Рышкель, генеральный директор Кольской ГМК.

В городах присутствия «Норникель» берёт на себя также функции теплогенерирующей организации. Около 50% тепла в Мончегорске и 29% в Заполярном вырабатывает именно Кольская горно-металлургическая компания. И это, несмотря на то, что из-за должников по коммуналке и не совсем честных управляющих компаний долг потребителей перед компанией за отпущенное тепло составляет более миллиарда рублей.

- Мы уже несколько лет занимаемся этим вплотную и, учитывая и интересы области, и населения мы занимаемся вот таким образом. Мы понимаем, что банкротство тех или иных управляющих компаний, которые нам должны, это не выход, увеличение тарифа для населения - тоже не выход, - говорит Елена Безденежных, вице-президент ПАО «ГМК «Норникель». - Создавая систему прямых сделок между теплоснабжающей организацией и потребителями - первый шаг. Ряд регионов на это пошёл.

В городах присутствия «Норникеля», в том числе развивают и спорт. Например, в Заполярном появился крытый корт, а в Мончегорске – новое футбольное поле. Компания сегодня – один из крупнейших налогоплательщиков области. В 2017 году объём налоговых и неналоговых платежей в бюджет региона составил более 8 миллиардов рублей.