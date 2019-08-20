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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.08.19 19:30

Компания «НОВАТЭК» начинает реализовывать в Заполярье социальные проекты

Здравоохранение Мурманской области пополнилось новыми специализированными автомобилями. Четыре кареты скорой помощи и четыре реанимобиля  марки «FORD TRANZIT» – часть благотворительной программы ПАО «НОВАТЭК» в рамках проекта «Территория здоровья». 

8 новеньких автомобилей скорой помощи красуются перед зданием городской  больницы. Каждый такой «Форд» стоит  5 миллионов рублей. Да, та же машина на платформе «ГАЗели», более чем в два раза дешевле, но  качество отечественного автопрома тема отдельного разговора.  Большая часть этих карет, подаренных Минздраву Мурманской области компанией «НОВАТЭК», будет эксплуатироваться в областном центре, а две машины направятся в Кольский район, где  промышленный гигант развернул масштабную стройку.

До конца следующего года ПАО «НОВАТЭК» направит на развитие социальной инфраструктуры Мурманской области 320 млн рублей. Дополнительное соглашение с перечнем конкретных мер, где региону будет оказана поддержка, подписали врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.

С «НОВАТЭКОМ» наш регион связывают и  надежды по газификации региона. Предприятие пока будет вести перевалку СПГ рядом с островом Кильдин, но в будущем на берегу в районе Ура-Губы планируют запустить огромный завод.

«Перевалка в губе Ура согласована с Минобороны и другими ведомствами, - говорит Леонид Михельсон, председатель правления ПАО «НОВАТЭК». - Мы планируем запустить объект в 2022 году. Там значительные капиталовложения, но сейчас мы планируем сделать временную перевалку в районе острова Кильдин. Уже принято решение о расширении порта Мурманск. Согласованы все техвопросы с границей и с таможней. Закончим оформлять документы, а с гонца года временная перевалка уже начнётся».

Что же касается социальной ответственности предприятия, то  Леонид Михельсон заверил, раз Мурманская область становится для компании ключевым регионом, то такая практика будет расширяться.

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