Компания «НОВАТЭК» намерена сменить основных подрядчиков создания гравитационных платформ для проекта «Арктик СПГ-2»

СПГ-линии строятся на верфи в Мурманске, которые затем морем транспортируются в Обскую губу к месту установки на терминале «Утренний», рядом с Утренним месторождением. Пятый пакет санкций ЕС, введённый 8 апреля, запрещает поставку в Россию оборудования и технологий для сжижения газа. Из-за вынужденных ограничений проекты «НОВАТЭКа» столкнулись с рядом финансовых и технических сложностей.

По данным издания «Коммерсант», компания «НОВАТЭК» намерена сменить основных подрядчиков создания верхних и нижних строений гравитационных платформ для проекта «Арктик СПГ-2». Такие изменения связаны с санкциями Евросоюза.

СПГ-линии строятся на верфи в Мурманске, которые затем морем транспортируются в Обскую губу к месту установки на терминале «Утренний», рядом с Утренним месторождением. Пятый пакет санкций ЕС, введённый 8 апреля, запрещает поставку в Россию оборудования и технологий для сжижения газа. Из-за вынужденных ограничений проекты «НОВАТЭКа» столкнулись с рядом финансовых и технических сложностей.

В рамках «Арктик СПГ-2» компания планировала построить три линии по производству СПГ мощностью более 6,5 млн тонн в год каждая. В июне глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон говорил, что компания сможет запустить «Арктик СПГ-2» в срок, несмотря на имеющиеся проблемы.