Компания «НОВАТЭК» поддерживает наш регион в борьбе с пандемией

Ситуация на стройке в Междуречье заметно подпортила статистику распространения коронавирусной инфекции в регионе. В настоящее время её пытаются переломить. Компания «НОВАТЭК» купила новую тест-систему для Мурманска. Теперь в регионе за сутки можно делать порядка 1000 анализов на COVID -19, а ещё в областной больнице развёртывают корпус, где планируют принимать пациентов в тяжёлом состоянии.

Уже известно, что среди строителей в Белокаменке есть инфицированные коронавирусом, таких как минимум несколько десятков. Но стройка не может останавливаться и заболевшие люди, по крайней мере, какое-то время выходили на работу. У большинства инфекция протекает почти бессимптомно, а следовательно, интенсивная терапия и аппараты ИВЛ больным не потребуются.

Тем не менее, компания «НОВАТЭК» помогла деньгами областной больнице, где готовятся к наихудшему варианту развития событий.

Александр Голованов, и.о. главного врача Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Областная больница сейчас готовится принять 285 пациентов с COVID инфекцией для того, чтобы оказать им высокотехнологичную помощь. Данные пациенты могут иметь различные патологии и т.д.».

Специально для этого в медицинском упреждении в ускоренном режиме переоборудуют один из корпусов, он не связан с остальной частью больницы и позволяет изолировать поступивших с диагнозом «COVID-19» пациентов. Каждая койка будет оборудована аппаратом искусственной вентиляции лёгких жизненно необходимым для выживания тяжелобольных.

Людмила Чернюк, врач реаниматолог-анестезиолог Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Пациент будет находиться на вентиляции сколько необходимо… Все согласно стандартам».

Закончить ремонтные работы и открыть блок должны со дня на день. Кроме этого обновление и переоборудование сейчас ведётся и в инфекционном отделении, в котором так же готовят палаты для пациентов с пневмонией.