Компания «Орсо Групп» проводит финальную распродажу верхней одежды скандинавских брендов на «Норвежской выставке»

В Мурманске купить новую одежду из коллекции моделей бренда «Бьёрн Ларсен» можно будет только до 28 декабря включительно.

На этой неделе «Норвежская выставка» работает в Мурманске одновременно в трёх районах нашего города. Это заключительный этап распродажи новых коллекций бренда «Бъёрн Ларсен». Таких цен и моделей уже не будет никогда из-за прекращения поставок из Европы и действия ряда санкций. Остаток из 12 закрывшихся магазинов «Бьёрн Ларсен» распродаётся на «Норвежской выставке» с убытком для зарубежной компании, но с выгодой для российских покупателей.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Для начала нужно понимать, откуда товар и почему такие скидки. С 2022 года Евросоюз пытается наказать Россию санкциями, но, как говорится, ещё посмотрим, как они без нас. Получается так, что они сами себя наказали, принудив свои компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией. И у этих же компаний не получается сейчас вывезти остатки ассортимента. В данной ситуации мы можем воспользоваться этим в свою пользу и приобрести их продукцию со скидкой до 70%».

Кроме цены и дизайна одежды людей привлекает качество современных высокотехнологичных материалов, которые предназначены для суровой русской зимы.

Анастасия Ищук, менеджер «ORSO GROUP»: «Это отлично подойдёт на подарочек: мужу, сыну, папе, кому угодно. Это модель универсальная. Идеальна для водителей. Материал авиационный нейлон, который позволяет ему дышать в машине и помещении. Водоотталкивающий материальчик. Воротничок приятный для кожи - овчиночка. Качественная норвежская фурнитура, большое количество кармашков для любителей всё с собой и без сумки. Ценники в магазине раньше были около 55 тысяч рублей, сейчас 24900».

Олег, покупатель: «Купил куртку канадскую».

- Нравится?

- Тёплая, хорошая, хожу в одной футболке. Вещь хорошая, удобная и лёгкая. Карманов достаточно, хватает чтобы положить документы и всё остальное».

До 28 декабря включительно «Норвежская выставка» работает с 10 до 20 часов в Мурманске по адресам: Кольский проспект, 134 (первый этаж торгового центра «Форум», справа от отдела «Мои документы»); в ТЦ «Лига» на проспекте Ленина, 19а (напротив ЗАГСа) и торговом центре «Гермес» на улице Баумана, 3 (ориентир - воздушные шары).

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