22 декабря на выставке-форуме «Россия» в Москве губернатор Андрей Чибис торжественно откроет День Мурманской областиКубышка: банковские вклады жителей Мурманской области выросли за год почти на 20%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.12.23 19:30

Компания «Орсо Групп» проводит финальную распродажу верхней одежды скандинавских брендов на «Норвежской выставке»

В Мурманске купить новую одежду из коллекции моделей бренда «Бьёрн Ларсен» можно будет только до 28 декабря включительно.

На этой неделе «Норвежская выставка» работает в Мурманске одновременно в трёх районах нашего города. Это заключительный этап распродажи новых коллекций бренда «Бъёрн Ларсен». Таких цен и моделей уже не будет никогда из-за прекращения поставок из Европы и действия ряда санкций. Остаток из 12 закрывшихся магазинов «Бьёрн Ларсен» распродаётся на «Норвежской выставке» с убытком для зарубежной компании, но с выгодой для российских покупателей.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Для начала нужно понимать, откуда товар и почему такие скидки. С 2022 года Евросоюз пытается наказать Россию санкциями, но, как говорится, ещё посмотрим, как они без нас. Получается так, что они сами себя наказали, принудив свои компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией. И у этих же компаний не получается сейчас вывезти остатки ассортимента. В данной ситуации мы можем воспользоваться этим в свою пользу и приобрести их продукцию со скидкой до 70%».

Кроме цены и дизайна одежды людей привлекает качество современных высокотехнологичных материалов, которые предназначены для суровой русской зимы.

Анастасия Ищук, менеджер «ORSO GROUP»: «Это отлично подойдёт на подарочек: мужу, сыну, папе, кому угодно. Это модель универсальная. Идеальна для водителей. Материал авиационный нейлон, который позволяет ему дышать в машине и помещении. Водоотталкивающий материальчик. Воротничок приятный для кожи - овчиночка. Качественная норвежская фурнитура, большое количество кармашков для любителей всё с собой и без сумки. Ценники в магазине раньше были около 55 тысяч рублей, сейчас 24900».

Олег, покупатель: «Купил куртку канадскую».

- Нравится?

- Тёплая, хорошая, хожу в одной футболке. Вещь хорошая, удобная и лёгкая. Карманов достаточно, хватает чтобы положить документы и всё остальное».

До 28 декабря включительно  «Норвежская выставка» работает с 10 до 20 часов в Мурманске по адресам: Кольский проспект, 134 (первый этаж торгового центра «Форум», справа от отдела «Мои документы»);  в ТЦ «Лига» на проспекте Ленина, 19а (напротив ЗАГСа) и  торговом центре «Гермес» на улице Баумана, 3 (ориентир - воздушные шары).

 

На правах рекламы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рекрутинг 2023: тренды и перспективы
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
А у кого вы взяли информацию о 4 конференции " Природа и культура Севера" Дайте, пожалуйста, их мейл и я к ним обращусь. *** На этом мероприятии были журналисты телередакции "Арктик-ТВ", поэтому Вы
Комментарий к новости:Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье
Евгений Викторович
15.12.23 18:28
Мечтателям, называющим такой размер МРОТ, надо сразу же говорить о повышенном размере платы за ЖКУ и цены на куриные яйца. И все останутся при своих интересах: мы уже были в период перестройки милли
Комментарий к новости:Москва и Владивосток — за МРОТ более 45 тысяч рублей в месяц
Шумкин Владимир
15.12.23 14:39
Уважаемая редакция, буду очень признателен, если пришлёте (при наличии) полную запись экскурсионного выступления Павла Иванова во время конференции 14.12.2023 в МОКМ. *** Наши журналисты не работали
Комментарий к новости:В Мурманске стартовала пятая научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие арктических регионов»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как трудоустроить сотрудника, находящегося за рубежом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)00:15«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Высокая потребительская активность россиян, а также увеличение издержек производителей товаров разгоняют инфляцию-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,46 рубля, доллар укрепляется на 1,3 рубля-PRO Энергетику (18+)В энергосистеме Мурманской области реализован второй проект по внедрению цифровой системы управления графиками нагрузки ГЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Платить пособие по безработице будут по-новому, но отказ от подходящей работы предусматривает санкции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика