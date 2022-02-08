Компания «Росатомфлот» заказала создание единой платформы цифровых сервисов Северного морского пути

Цифровизация - ключевой этап в подготовке переходу на круглогодичную навигацию в Арктике. Платформа сделает судоходство в высоких широтах более безопасным, прогнозируемым и привлекательным, отмечают специалисты.

Пользователям оперативно будет предоставляться информация о навигационной, гидрометеорологической, ледовой, экологической обстановке в акватории Северного морского пути.

Согласно условиям контракта, работы по созданию платформы должны быть завершены в первом квартале 2024 года.