Компания «Росатомфлот» заключила с Балтийским заводом контракт на строительство пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов

В «Атомфлоте» уверены, что продолжение строительства серии атомоходов - ключевой элемент комплексного развития Арктической зоны России.

По условиям контракта, ввод в эксплуатацию пятого ледокола запланирован на декабрь 2028 года, а шестого – на декабрь 2030 года.

Напомним, что сейчас продолжается строительство третьего и четвертого атомоходов, которые названы «Якутия» и «Чукотка».