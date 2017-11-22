Компания «Роснефть» окончательно решила прийти в Росляково

Проект по созданию базы обеспечения арктических проектов на площадке 82-го судоремонтного завода в мкр. Росляково вступил в фазу практической реализации. Правда, завершится он лишь к 2030 году. Об этом рассказали сегодня на заседании комиссии по инвестиционным проектам.

На заседании представили два инвестиционных проекта, планирующихся к реализации на территории Мурманской области. Один из них - стратегический. Это проект корпорации «Роснефть» по созданию базы обеспечения арктических проектов. Сейчас «Роснефть» подбирает под проект земельные участки, после чего перейдёт к инвестиционной стадии. Базу создавать будут с нуля и только строительство займёт по планам 4 года. Завершится стройка только в 2030 году. Инвестировать в проект корпорация планирует более 100 миллиардов рублей.

Второй проект - не стратегический, но тоже важный и касается коренного населения Севера. Саамская община в Ловозере планирует создать цех по переработке продуктов оленеводства и рыболовства.

- У нас есть некоммерческая организация коренных и малочисленных народов «Северное сияние». В принципе, многие уже знают, что у них были существенные ограничения по развитию в части обеспечения электроэнергией. Сейчас у них построена, благодаря взаимодействию органов и практически личному участию губернатора, подстанция, необходимая для них. Теперь мы впервые будем предусматривать субсидии на технологическое подключение к электрическим сетям, - говорит Татьяна Русскова, заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.