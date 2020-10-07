Компания «Россети Северо-Запад» готова к приходу зимы в Заполярье

Подготовка к зиме идёт не только у коммунальных структур. Ждут снега и сетевики.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор компании «Россети Северо-Запад» обсудили работу электросетевого комплекса Мурманской области и подготовку сетевой компании к периоду зимних нагрузок.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для нас развитие сетевой инфраструктуры имеет принципиальное значение, с учётом тех проектов, которые сегодня и реализуются и готовятся к реализации в рамках Арктики, в рамках территории опережающего развития. И здесь мы рассчитываем на плотную совместную работу с вами, чтобы эти проект вовремя чётко подключить к энергоснабжению».

На обновление электросетевого хозяйства в 2020 году компания «Россети Северо-Запад» израсходовала 507 миллионов рублей. Энергетики смонтировали 105 ограничителей перенапряжения на четырёх линиях электропередачи. Эти работы обеспечили дополнительную надёжность электроснабжения центральной части Кольского полуострова.

Также сетевики меняли изоляторы и провода, а также ремонтировали трансформаторы. В своей работе предприятие всегда использует самые современные технологии, что позволяет не только повысить эффективность, но и избежать чрезмерного роста тарифов, заверил губернатора Мурманской области Артём Пидник, генеральный директор компании «Россети Северо-Запад».