Компания «Ростех» начал серийное производство арктических вертолётов Ми-8АМТ для гражданских заказчиков

Авиационный завод в Улан-Удэ выпустил первую машину.

Одна из главных особенностей вертолёта – уникальная система подогрева агрегатов трансмиссии, благодаря которой возможен оперативный запуск двигателей при крайне низких температурах, даже если борт длительное время находился на открытом воздухе. Систему дополняет улучшенная теплозащита грузовой кабины. Вертолёт оснащается дополнительными топливными баками, позволяющими летать на большие расстояния, что очень важно для малонаселенных северных районов. Дальность полёта арктического Ми-8АМТ составляет до 1400 км . Большое внимание уделено возможности выполнения полётов в условиях малоориентирной местности, полярной ночи, сложной погодной обстановки, пропадания спутниковых сигналов и радиосвязи.

Новый Ми-8 будет востребован у широкого круга российских компаний и государственных структур, реализующих проекты и выполняющих задачи в зоне Арктики.