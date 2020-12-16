Компания с 19-летним стажем работы заменит бойлеры в 30 жилых дома Мурманска, где теплообменники вышли из строя

Подрядчика выбирали во время аукциона. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области.

Компания, победившая в конкурсе, уже несколько лет работает на рынке капитального ремонта и зарекомендовала себя как ответственный подрядчик, заверил руководитель фонда.

Тем не менее, в договоре на выполнение работ по установке новых бойлеров, который планируется заключить 25 декабря, прописаны уже новые более жёсткие условия, в том числе по контролю за ходом выполнения.

Напомним, по поручению губернатора Андрея Чибиса было принято решение о замене 30 теплообменников в домах столицы Заполярья, акты о выбраковке которых были подписаны до 1 октября 2020 года. Деньги в размере 34,5 млн рублей на эти цели были выделены из регионального бюджета.