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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.09.21 19:30

Компания «Севжилсервис» готовит технику к зиме

Перед наступлением зимы управляющая компания «Севжилсервис» активно занималась остеклением окон, утеплением дверей, ремонтом продухов. Также важно было привести в порядок отмостки и наладить освещение во дворах и подъездах. Не говоря уже о подготовке домов к отопительному сезону, который в этом году наступил без аварий и дополнительных осложнений.

Зима в Мурманске неразрывно связана с механизированной уборкой дворовых проездов. В штате «Севжилсервиса» несколько десятков единиц техники, из которой большая часть непосредственно задействована на уборке снега (это погрузчики, пескоразбрасыватель, «щётки» и самосвалы для вывоза снега из дворов).

Илья Келин, технический директор УК «Севжилсервис»: «Вся техника к зиме готова, закуплена песко-соляная смесь».

Технические участки тоже готовят к переходу на зимний режим работы. Приобретён необходимый специнвентарь, зимняя форма, штат дворников расширен.

Татьяна Зеленина, генеральный директор УК «Севжилсервис»: «В прошлом году к имеющемуся парку снегоуборочной техники мы приобрели шесть новых единиц, обновили программное обеспечение, которое отслеживает заявки жителей. В конечно счёте это позволило вывести гораздо больше снега и снизить заявки на 20 процентов».

Помимо новых единиц техники в парке «Севжилсервиса» есть и 5 фронтальных погрузчиков, 5 «щёток», 2 грейдера и 2 пескоразбрасывающие машины. Все они будут задействованы в работе по расчистке дворовых проездов.

Беглый аудит соцсетей показывает, что нареканий к работе УК «Севжилсервис» в прошлую зиму действительно было мало.

Снегопады, метели и сосульки - страшный сон для любой управляющей компании. Зимой работы прибавляется в разы. Но, несмотря на это, замечаний по очистке дворов от снега к УК «Севжилсервис» становится меньше и такая позитивная тенденция сохраняется.

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