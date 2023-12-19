Компания «Севжилсервис» украшает дома к празднику и поздравляет северян с Новым годом!

До нового года остаётся меньше двух недель и город вовсю сияет праздничными огнями. Жилищные организации так же начинают украшать дворы и подъезды, создавая праздничную атмосферу.

Во дворе на улице Лобова, 43 в преддверии новогодних праздников установили ёлку. Небольшое дерево украшено разноцветными гирляндами и большим навершием, выполненным в форме снежинки.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «В этом году мы устанавливаем ели в больших населённых районах и удалённых, из которых далеко до площадей с городскими ёлками. Это удобно для горожан, все смогут ощутить этот праздник. Наши ёлочки стоят и на улице Аскольдловцев, 33, на Лобова, 11 корпус 34, а в Октябрьском районе – на Новом Плато, 10/12».

Мурманчане так же могли заметить большое количество гирлянд, появившихся на подъездах. Это тоже работа управляющей компании.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «Хорошо, что другие управляющие компании стали тоже украшать свои дворы. Дадим нашим жителям насладиться и прочувствовать атмосферу праздника».

Коммунальная организация спешит успокоить жильцов и сказать, что дополнительно платить за электроэнергию им не придётся.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «Гирлянды светодиодные и потребление электроэнергии в месяц идёт как от обычной лампочки накаливания».

Коллектив «Севжилсервиса» поздравляет всех с наступающим Новым годом и желает чаще смотреть по сторонам и находить поводы для радости. Украшенная праздничная обстановка этому только поспособствует, уверены представители управляющей компании.