«Компас» для здания, или студенты МГТУ смогут перемещаться по вузу при помощи навигатора

Елена Андреева, начальник отдела маркетинга и рекламы МГТУ: «Когда я пришла на работу в МГТУ, я поняла, что здесь достаточно трудно сориентироваться в том, как из пункта «а» в пункт «б» попасть. Возникла идея подключить коллег из 2ГИС для того, чтобы эту навигацию провели в современный вид и помогли нашим первокурсникам и тем, кто поступает в нам. Чтобы легко им было сориентироваться при помощи мобильного телефона».

Карты университета оцифрованы и загружены в 2ГИС, остаётся дождаться только 1 сентября.

1 августа в один из популярных картографических сервисов добавили поэтажные планы всех корпусов МГТУ. Логистика по кампусу всегда была задачей повышенной сложности. И дело не в количестве помещений, а в особенностях застройки и расположения. Особенно сложно было приезжим студентам.

Никита Березников, студент МГТУ: «Когда я закончил школу мне хотелось чего-то нового. Я подумал, что переехать куда-то на другой конец России будет хорошей идеей, в принципе я об этом не пожалел, потому что мне здесь очень нравится».

Когда Никита только поступал, ему было нелегко искать нужные аудитории. Зачастую он терялся и как следствие - опаздывал на пары, но, к счастью, на оценки парня это не сказалось, но порой поиски заставляли понервничать. К слову, сотрудники МГТУ тоже попадали в такие ситуации.

Елена Андреева, начальник отдела маркетинга и рекламы МГТУ: «Когда я пришла на работу в МГТУ, я поняла, что здесь достаточно трудно сориентироваться в том, как из пункта «а» в пункт «б» попасть. Возникла идея подключить коллег из 2ГИС для того, чтобы эту навигацию провели в современный вид и помогли нашим первокурсникам и тем, кто поступает в нам. Чтобы легко им было сориентироваться при помощи мобильного телефона».

МГТУ можно сравнить с городским микрорайоном - 13 корпусов, более 500 помещений. Вместе со студентом высшей мореходки мы решили опробовать систему навигации. Из-за пасмурной погоды мы не пошли по улице, вместо этого двинулись по длинным внутренним переходам.

Блуждая по МГТУ, мы старались не отрываться от монитора смартфона, чтобы не сойти с проложенного навигатором маршрута.

С задачей мы справились успешно, навигатор не подвёл.