Неработающие пенсионеры и северяне с ограниченными возможностями здоровья, получающие страховую пенсию по инвалидности, смогут получить компенсацию оплаты проезда в отпуск два года подряд.

COVID-19 больно ударил не только по здоровью населения, но и по кошелькам людей. Россия – не исключение. В череде федеральных мер поддержки северян в сложный период еще одна - компенсацию проезда отдельным категориям граждан можно будет получить два года подряд, вместо положенного одного раза в два года.

Юлия Бойко, заместитель управляющего Отделением ПФР по Мурманской области:

- В соответствии с постановлением №1611 неработающие пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не воспользовавшиеся правом получения компенсации стоимости проезда в 2020 году, смогут обратиться за получением оплаты проезда в 2021 году и в 2022 году, два года подряд.

Компенсацию можно получить еще до поездки в виде специальных талонов, и обменять их в кассе на билеты, либо после поездки по проездным документам. Двухгодичный период исчисляется с 1 января года, в котором пенсионеру осуществлена компенсация, до 31 декабря следующего года.

Юлия Бойко, заместитель управляющего Отделением ПФР по Мурманской области:

- Кто вообще у нас может обратиться за оплатой стоимости проезда – это граждане, являющиеся получателями страховой и пенсии или пенсии по инвалидности, проживающие в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях.

За подробным разъяснением о получении льготы можно обратиться в пенсионный фонд по мурманской области. Лучше всего это сделать по номеру горячей линии.

Горячая линия пенсионного фонда по Мурманской области (8152) 40-37-80.