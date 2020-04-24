Комплекс «Бастион» - реальный, а пуски крылатых ракет – компьютерные
Ракетный дивизион тактической группы Северного флота, оснащённый береговым ракетный комплекс «Бастион», успешно прошёл контрольную проверку боевой подготовки. Напомним, ракетчики дислоцируются на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
Во время контрольной проверки ракетчики отработали подъём по тревоге, подготовку техники и выезд из боксов. Совершили марш бросок до места учений на побережье Баренцева моря, а после проверили навыки по развёртывание пусковых установок.
В этот раз ракетных пусков специалисты не совершали, ограничились компьютерным моделированием боевой ситуации. Береговые ракетные комплексы «Бастион» стоят на вооружении арктических подразделений Северного флота, дислоцированных на островах Земля Александры и Котельный. Их основное предназначение – поражение надводных целей противника на дистанциях свыше