Комплекс «Бастион» - реальный, а пуски крылатых ракет – компьютерные

Ракетный дивизион тактической группы Северного флота, оснащённый береговым ракетный комплекс «Бастион», успешно прошёл контрольную проверку боевой подготовки. Напомним, ракетчики дислоцируются на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

Во время контрольной проверки ракетчики отработали подъём по тревоге, подготовку техники и выезд из боксов. Совершили марш бросок до места учений на побережье Баренцева моря, а после проверили навыки по развёртывание пусковых установок.