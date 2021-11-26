Комплекс «Панцирь» помог прикрыть аэродром главной базы Северного флота во время учений

С атаками условных злоумышленников, использующих летающие беспилотники, успешно справились и боевые расчёты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», которые во время учений прикрывали аэродром главной базы Северного флота.

Защита важных стратегических объектов от атак боевых беспилотных летательных аппаратов – один из основных элементов подготовки специалистов ПВО. Комплексы «Панцирь-С1», которые сегодня считаются наиболее эффективным средством защиты от беспилотной авиации, были поставлены на боевое дежурство по противовоздушной обороне аэродрома главной базы Северного флота несколько лет назад.

В этот раз фактические стрельбы ракетчики не устраивали, ограничились марш-броском, развертыванием, а затем совершили поиск, обнаружение и условное уничтожение воздушных целей.