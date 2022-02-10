Комплекс «Ты Чемпион» значительно облегчит подготовку будущих олимпийских медалистов

Заполярным атлетам, вне зависимости от возраста, будет ещё проще выбрать подходящую спортивную дисциплину. Министерство спорта Мурманской области приобрело специальное оборудование, которое поможет выявить потенциал и уровень физической подготовки потенциального или действующего спортсмена.

В начале февраля Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта получила специальный диагностический комплекс «Ты Чемпион».

Новая аппаратура позволяет вести предварительную проверку как юных, так и взрослых спортсменов на предмет их физического состояния. Обширный блок тестов охватывает не только антропометрические параметры, вроде роста, веса или высоты прыжка, но и позволяет выяснить психологические особенности каждого атлета. Что немаловажно, оборудование не требует специального обучения или подготовки.

Владимир Страхов, директор ГАУМО «Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта»: «По окончанию прохождения тестирования – здесь порядка 40 тестов, мы можем выдавать заключения и рекомендации. Если это спортсмены начального уровня, к примеру, потенциально те, кто хотят записаться к нам в спортивную школу, к нам в спортивную школу записываются с 9 лет. Вот в 8 лет мы протестировали – и мы можем дать уже родителям рекомендацию: может ли, и рекомендовано ли заниматься лыжными гонками или биатлоном, а возможно кому-то мы можем дать рекомендацию и порекомендовать заниматься, к примеру, лёгкой атлетикой».

Методики предыдущих лет позволяли раскрыть потенциал атлета лишь спустя несколько лет. Однако с современными технологиями этот процесс значительно ускоряется: информация с компьютера сразу же загружается в базу данных, исключая различные неточности в измерениях. По словам представителей Министерства спорта Мурманской области, на покупку одного комплекта специального оборудования было потрачено около 3,5 миллиона рублей. Ещё три комплекса будут переданы ведущим спортшколам региона.

Александр Зубко, заместитель министра спорта Мурманской области: «Всего в этом году мы получим четыре комплекса. Две школы города Мурманска, которые получили это оборудование вчера, а сегодня у нас получит школа в городе Мончегорске и в городе Кировске».

Тренерский состав спортшколы подчеркнул, что комплекс «Ты Чемпион» значительно облегчит подготовку будущих олимпийских медалистов.