Комплексная тренировка по отражению воздушного нападения была проведена впервые

В Мурманской области на территории гидроаэродрома гарнизона авиаторов Северного флота - Сафоново военнослужащие провели комплексную тренировку по отражению воздушного нападения условного противника на охраняемый объект.

В тренировке было задействовано более 10 единиц военной техники и 100 человек личного состава, в том числе экипаж штурмового вертолёта Ка-29, боевые расчёты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», беспилотная авиация и подразделения охраны.

Военные отработали взаимодействие подразделений при решении комплексных задач противовоздушной обороны от нападения условного противника с использованием боевого опыта, полученного в Сирии. Такая комплексная тренировка была проведена впервые.

По оценке командующего объединением, личный состав воинских частей, участвовавших в мероприятии, продемонстрировал уверенные действия и успешно справился с поставленными учебными задачами.