День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.08.19 19:30
Комплексное развитие Мурманского транспортного узла идёт по графику
В настоящее время уже возведено около 50% железнодорожной ветки Выходной – Лавна.
Выполнены работы на сумму более 20 млрд рублей при общей стоимости государственного контракта 41,5 млрд. Эти данные были приведены на заседании рабочей группы по реализации проекта.
Во время обсуждения этой темы, особое внимание было уделено вопросу подачи электроэнергии к началу опытной эксплуатации железнодорожной ветки в октябре следующего года. Участники встречи отметили, что транспортный узел - стратегически для страны проект, который находится под личным контролем заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова.
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Viktop
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Наталья
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Иван
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