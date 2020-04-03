Комплексы С-300 прикроют небо Арктики

На вооружение нового зенитного ракетного полка Северного флота, дислоцированного на севере Республики Саха (Якутия) поступили комплексы С-300. Установки будут охранять воздушное пространство российской Арктики и участка Северного морского пути.

Вместе с ракетчиками на боевое дежурство заступили расчёты радиотехнических подразделений и пунктов наведения авиации, дислоцированные как на материковом побережье моря Лаптевых, так и на острове Котельный, где расположена арктическая военная база «Северный клевер».

До поступления техники военнослужащие в течение нескольких недель выполняли задачи опытного боевого дежурства.

Напомним, система С-300 предназначена для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника на значительных дальностях, в том числе от крылатых и баллистических ракет.