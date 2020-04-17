Комплексы «Стрела-10» и «Тунгуска» применялись во время тактического учения

На полигоне отдельной мотострелковой бригады Северного флота в Печенгском районе Мурманской области состоялись тактические учения подразделений противовоздушной обороны. В них приняли участие военнослужащие зенитно-ракетного дивизиона.

В тренировочных стрельбах были задействованы комплексы «Стрела-10» и «Тунгуска», также зенитчики отрабатывали стрельбу по воздушным целям из переносных установок. Были задействованы более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники. Стрельбы велись в сложных погодных условиях при сильном ветре, в обстановке, максимально приближенной к боевой.

На время проведения тренировки воздушное пространство в районе полигона было закрыто для полётов авиации. Главной задачей учений, стала отработка действий подразделений противовоздушной обороны по прикрытию основных сил в условиях сильных радиоэлектронных помех.

В ходе учений также были опробованы способы борьбы с высокоточным оружием условного противника.