Обсудить сложившуюся ситуацию и разработать меры, направленные на поддержку жителей большого ЗАТО, собрались депутаты и общественные деятели. Участие в разговоре принял и первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко.

Сначала участники встречи в большом ЗАТО обсудили меры поддержки индивидуальных предпринимателей, которые может оказать муниципальная власть помимо принятых правительством региона. Так же затронули тему помощи семьям, находящимся в трудной финансовой ситуации. Специалисты уверены, можно помочь, как минимум с дистанционным обучением. Для этого школьникам приобретают компьютеры и планшеты.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «По данным Управления образования таких семей в ЗАТО Александровск девятнадцать. Мы решаем проблему на региональном уровне, подключаются к проблеме депутаты области, а сейчас обсуждаем эту тему и с местными властями. Вопрос уже не в стадии проработки, а на этапе непосредственной реализации».

И уже сегодня трое александровцев получили необходимые технические средства. Технику приобрели на добровольные взносы, либо закупили по инициативе депутатов. Например, полярнинцы и снежногорцы получили новенькие планшеты от Вячеслава Попова – адмирала, в прошлом командующего Северным флотом.

Татьяна Волошкина, исполнительный секретарь местного отделения партии «Едина Россия» ЗАТО Александровск: «Один получит женщина-военнослужащая, два – достанутся работникам СРЗ «Нерпа», так как судоремонтный завод тесно связан с флотом. Мы приняли такое решение».

Компьютеры решено передавать семьям на безвозмездной основе, не закрепляя технику за школой. Таким образом, аппаратуру не нужно будет возвращать на баланс, как, например, учебники.