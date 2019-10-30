Комсомольцы помнят своих героев и дату рождения ВЛКСМ

Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодёжи или, проще говоря, комсомолу исполнился 101 год. Те, кто был комсомольцем и до сих пор считает себя таковым, собрались вместе, чтобы поздравить друг друга с праздником.

У памятника Анатолию Бредову коммунисты, бывшие комсомольцы и неравнодушные к истории люди собираются неслучайно. Погибший в возрасте 21 года командир-пулемётчик был членом ВЛКСМ, а молодёжному движению в этом году могло бы исполниться 101 год. Анатолий Бредов, как и другая, поддерживающая идеи Ленина молодёжь, сражался с вражескими захватчиками на Кольской земле и посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

«Это история, а историю надо знать, - считает Агнесса Хайкара, член бюро обкома КПРФ г.Мурманска, - потому что комсомольцы – участники коллективизации, комсомольских строек, участники Великой Отечественной войны. Историю надо помнить. И, в конце концов, строительство БАМа тоже осуществлялось благодаря комсомольцам. Мурманских комсомольцев было отправлено на войну 13 тысяч человек из 18 тысяч 500 мурманчан».

Почтить память погибших на войне комсомольцев вместе с учителем Натальей Марютино пришли и юнармейцы из 8-й гимназии Мурманска.

«О комсомоле мы рассказываем детям, но не так, как раньше, но стараемся, – говорит Наталья Марютина, учитель русского языка и литературы гимназии № 8 г. Мурманска, - потому что это частичка нашей истории».

Для коммунистов эта дата несёт особый смысл, ведь каждый из них, как это было принято в советское время, сначала надевал красный пионерский галстук, а позже, пройдя испытание, вступал в ряды ВЛКСМ.

«Этот праздник меня переносит в мою молодость, - говорит Татьяна Ковалева, депутат Совета депутатов г. Мурманска, секретарь горкома и член партии КПРФ. - Комсомольцы всегда молоды душой. От слова «комсомол» у меня улыбка и молодость. Я хочу воспользоваться ситуацией и поздравить всех комсомольцев большой огромной страны нашей».

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов г. Мурманска, секретарь горкома и член партии КПРФ, говорит: «Замечательный праздник. В первую очередь, это праздник молодёжи. И у нас существует комсомольская организация, есть её лидер. Поэтому хочется поздравить и их с праздником!».

Комсомольцы в день рождения ВЛКСМ читали стихи военных лет, делились воспоминаниями, а так же возложили цветы к памятнику Анатолию Бредову и почтили память погибших солдат, героев войны минутой молчания.