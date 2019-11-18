Кому цифра помогает жить и строить? И почему это смешно

Четыре часа искрометного юмора, песен и миниатюр - в Мончегорске состоялся семнадцатый корпоративный турнир клуба «Весёлый Норильский Никель». Семь команд из Сочи, Москвы, Дудинки, Норильска и Мурманской области шутили на тему цифровизации.

«Нам цифра жить и строить помогает» - именно так звучит тема семнадцатого турнира клуба «Весёлый «Норильский никель». В этот раз участие в юмористической битве принимают 7 команд: «ГОловняк» - из Москвы, «Сочная» - из солнечного Сочи, «Знакомый филиал», «НОКиЯ» и «Медвежья услуга» - из Норильска, «Акватория» - из Дудинки и «#сКолы »- сборная Кольская ГМК. К игре готовились на протяжении нескольких недель, но с работы под предлогом подготовки не уходили, писали шутки в свободное время.

«Мы все на что-то тратим время: кто-то занимается горными лыжами, кто-то занимается фитнесом, а мы занимаемся КВНом, - говорит Андрей Соловьев, капитан команды «#сКолы». - Точно также это даёт нам некоторое удовлетворение, помимо этого КВН всегда приносит некие компетенции, некие навыки людям, они начинают работать на сцене, они начинают не бояться коллективов, приобретают способность усваивать большой объём информации в короткое время».

Для игры в КВН важно не просто написать шутки. Костюмы в одном стиле, интересный реквизит и идеально подобранное музыкальное сопровождение - вот формула успеха. За несколько минут до выхода на сцену участники уже в образе.

«У меня просто отобрали паспорт и заставили шутить. Сказали, если не выступлю, меня не пустят на работу», - уже шутит Алексей Белозёр, участник команды «ГОловняк» из Москвы. Алексей также рассказывает, что шутить на тему цифровизации команде из столицы несложно, ведь они из главного офиса, и первыми узнали, что такое САП и биг-дата. Коллег из других регионов в такой неформальной обстановке видеть очень рады: «Это юмор, это креатив, это коммуникации, когда люди с разных площадок встречаются ещё и могут друг над другом пошутить - это прекрасно!», - говорит столичный гость.

Шутят участники не только над собой и корпоративными событиями, в миниатюрах упоминают и начальство.

«Это командообразование, это возможность людям донести даже до руководителя какую-то информацию, - говорит Ирина Акулич, начальник управления по работе с персоналом Мурманского транспортного филиала «Норникеля». - Мы же слушаем, какие-то вещи черпаем, видим себя в каких-то миниатюрках, можно проработать многие компетенции даже в этих вещах».

На этой игре - аншлаг. В зале городского центра культуры Мончегорска ни одного свободного места. Болельщики аплодируют и скандируют кричалки. У этого турнира есть добрая традиция - болеют здесь не только за свою команду, поддерживают каждого, кто выступает.

Всего турнир состоит из трёх этапов: приветствие - «Визитная каточка» команды, разминка и домашнее задание. В приветствии каждая сборная рассказывает о себе.

Второй этап требует смекалки и импровизации. Суть разминки в том, что член жюри задаёт вопрос, ответ на который юмористы должны придумать за несколько секунд.

«Для команд самое сложное - это разминка, - считает Алексей Корда, игрок Высшей лиги КВН, участник команды «Радио свобода» (г. Ярославль). - В неё играть всегда трудно, потому что к ней невозможно подготовиться. Это какой-то талант, она получается не всегда зрелищной, но, если команде удаётся раскрепоститься, то для них это, конечно, самое интересное».

И третье - самое зрелищное - домашнее задание. Здесь у весёлых и находчивых полная свобода для фантазии. Так, команда «Знакомый филиал» из Норильска переосмыслила на новый лад «Бременских музыкантов». А сборная «#сКолы» представила современное видение «Волшебника изумрудного города».

Семнадцатый турнир клуба «Весёлый Норильский Никель» продлился без малого 4 часа. Зрители и судьи признаются, время пролетело незаметно, шутки запомнились и улыбка с лица не сходит.

«Шутить на цифровую тему очень сложно, но компания у нас передовая, идёт впереди планеты всей, поэтому КВН у нас такой замечательный получился, - оценивает итоги турнира Ирина Заболотная, начальник управления корпоративных мероприятий компании «Норникель». - Команды выступали великолепно, борьба была очень сложная, у нас прецедент такой, что у нас два третьих места, два вторых места. Достаточно много призов за хорошие шутки».

По итогам игры третье место разделили команды «ГОловняк» и «Сочная». Второе место у сборных «#сКолы» и «НОКиЯ». Почётное первое место завоевали юмористы «Знакомого филиала», которые подавали шутки только голосом. Минимум мимики и движений.

«Мы, правда, не ожидали, у нас очень специфический юмор, но он полетел в зал, взорвал его, это привело нас к победе!», - говорят ребята из команды «Знакомый филиал».

В номинации «Лучшая шутка» также победила команда «Знакомый филиал», у них же - «Лучший актер» - им признан Константин Искандаров. Награда за «Лучший музыкальный номер» у «Акватории» и «ГОловняка», а «Лучшей актрисой» стала Ирина Федькевич.