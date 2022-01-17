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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.01.22 19:30

Кому достался волшебный посох? Фестиваль «Морозко» в пятый раз собрал творческие коллективы региона на сцене Оленегорска

Встреча, как всегда, прошла на дружеской ноте, однако, кому удалось забрать гран-при конкурса и переходящий посох зимнего волшебника – узнаете от юного корреспондента «Арктик-ТВ» Кирилла Бут.

«Тепло ли тебе, девица?», - эти актуальные сегодня слова из русской сказки не раз прозвучали со сцены оленегорского Центра культуры и досуга. Именно туда съехались Деды Морозы и другие новогодние персонажи со всех уголков Мурманской области.

Оксана Чаликова, заместитель директора по развитию Центра культуры и досуга «Полярная звезда», г. Оленегорск: «На самом деле, это уникальный фестиваль. Это фестиваль новогодних сказок, где со всей Мурманской области собираются театральные коллективы, чтобы продлить наше новогоднее настроение».

Задача у коллективов довольно сложная – необходимо по-своему пересказать зрителю ту самую, знаменитую сказку. Развернуться есть где: жюри приветствует оригинальность исполнения. И если для режиссёров фестиваль – это простор для творчества и полёта фантазии, то для актёров – это ещё один повод окунуться в атмосферу волшебства.

Ирина Сергеева, режиссёр Образцового драматического театра «Софитум», г. Полярный: «В основном в новогодних сказках участвуют дети - для них это праздник. Атмосфера ещё праздничная, новогодняя, много красок, грима, сказочных героев, костюмов».

Нашему юному корреспонденту главный сказочник города признался, что Дед Мороз для него начальник, все приказы, поступающие «сверху», вместе со своими помощниками приходится выполнять беспрекословно. Но чудо творить – дело не хлопотное, а весьма приятное. Оленегорцы считают свой город родиной Морозко, и, как вы понимаете, во многом легенду укоренил одноименный фильм Александра Роу

Морозко, г. Оленегорск: «Этот фильм, особенно зимние его сцены, снимались здесь, недалеко от Оленегорска. И очень много жителей города принимали участие в тех съёмках».

Фестиваль включает и образовательную площадку: в рамках конкурса организуют мастер-классы, семинары-практикумы для режиссёров, педагогов и преподавателей театральных и самодеятельных коллективов региона. Жюри не спешит дать строгую оценку выступившим – каждый номер разбирают и обговаривают.

Марина и Александр Кузнецовы, члены жюри фестиваля «Морозко», г. Санкт-Петербург: «Мы стараемся друг у друга учиться, стараемся друг другу помочь, подсказать, над чем работать. Такие вот искренние, доверительные взаимоотношения. Чего нет уже давно на многих-многих фестивалях, наверное, потому, что они уходят в коммерцию, а здесь остаётся душа!».

За пять лет истории фестиваля жюри научилось с первых минут представления определять, что за коллектив на сцене, отмечая творческий рост и актёров, и прогресс режиссёров театров.

Елена Крынжина, председатель жюри фестиваля «Морозко», г. Мурманск: «Верю-не верю: если я верю, что этот актёр-зайчик, значит я высоко оцениваю. Если я не верю, что этот человек с белыми ушками - зайчик, значит, я грущу и говорю, что нужно сделать, чтобы он был похож на зайчика не только ушками».

По итогам двухдневного сказочного состязания гран-при фестиваля, а вместе с ним и переходящий волшебный посох, завоевала Детская театральная школа Мурманска.

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