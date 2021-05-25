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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.05.21 19:30

Кому из предпринимателей Мурманска был благосклонен «Гермес»?

Премию, названную в честь древнегреческого бога торговли Гермеса, вручили лучшим предпринимателям региона. Традиционный конкурс проводится в 22-й раз по трем номинациям, посвященным юбилею Мурманска.

Всё больше туристов выбирают для своего путешествия северные направления. В наиболее востребованные входит и Кольский полуостров. Сделать наш регион по-настоящему гостеприимным помогают туристические фирмы. Агентство «Радуга Севера» организует маршруты по Мурманской области. Один из них компания представила на традиционном профессиональном конкурсе «Гермес».

Новый маршрут по достоинству оценило жюри конкура. Компания в очередной раз заняла 1-е место среди туристических организаций. Также были награждены предприниматели, представляющие на своих прилавках сувенирную продукцию и лучшие торговые объекты местных производителей, которые смогли продолжить работать и успешно развиваться после пандемии.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Наверняка хочется сравнить себя со своими конкурентами и показать себя. И ещё важно то,  что в период пандемии по-другому оцениваешь свои возможности, понимаешь, какие новые вызовы появились. И на выходе из пандемии очень важно показать, что ты выжил, во-первых, что ты продолжаешь работать, продолжаешь радовать мурманчан и гостей города».

Выжить после пандемии компаниям помогает поддержка со стороны властей. Различные конкурсы и премии позволяют создать благоприятный предпринимательский климат, а так же распространить положительный опыт успешного ведения бизнеса на предприятия всего региона. 

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