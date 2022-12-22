Кому нельзя работать на такси, оговаривается в новом законе

В России будут созданы два реестра — легковых такси и компаний-перевозчиков. А работать таксистами запретят людям с непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Такой закон Госдума приняла на пленарном заседании.

В России будут созданы два реестра — легковых такси и компаний-перевозчиков. А работать таксистами запретят людям с непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Такой закон Госдума приняла на пленарном заседании.

Документ, разработанный правительством РФ, призван навести порядок в области пассажирских перевозок. Чтобы контролировать работу таксистов, компании и частников будут вносить в специальные реестры. Закон также легализовал работу в таких перевозках самозанятых граждан. На такси нужно будет разместить «шашечки» и фонарь оранжевого цвета на крыше. В салоне должны быть таксометры и устройства контроля за состоянием водителя.

Работать таксистами не смогут люди, у которых более трёх неуплаченных штрафов за нарушение ПДД, или ещё не прошёл год с момента лишения водительских прав.

Также на эту работу не возьмут граждан с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, грабёж, разбой, изнасилование, преступления против основ конституционного строя, безопасности государства и общества.