Кому необходим фасилитатор? Расскажет «Арктик-ТВ

«Мурманску нужен прорыв! Нужны новые идеи!», - эти слова написал на своей страничке в «Фейсбуке» сити-менеджер Евгений Никора, который поделился с подписчиками новостью о том, что сотрудники администрации Мурманска готовы обсуждать с горожанами грядущие изменения.

Организовать мозговой штурм для всех заинтересованных сторон, в том числе представителей общественности, должен помочь фасилитатор. Пользователи соцсетей попросили главу города перевести мудрёное слово на русских язык. Редакция «Арктик-ТВ» решила помочь в этом Евгению Викторовичу и встретилась с дипломированным фасилитатором Юлией Приказчиковой.

Юлия Приказчикова, кандидат филологических наук, единственный фасилитатор на всю Мурманскую область, уважаемый бизнес-тренер в предпринимательских кругах и палочка-выручалочка для властей, если надо поговорить с общественностью по душам. А ещё лучше, если надо выработать совместный план действий и распределить обязанности между участниками какой-нибудь дискуссии.

Юлия Приказчикова, фасилитатор: «В ситуации, когда нет готового решения, нет понимания, как и что делать, то фасилитатор их проведёт по шагам и участники дискуссии придут к договоренности».

Подробнее о профессии фасилитатора (в переводе с английского facilitat – облегчать, помогать) мы расскажем в программе «Проще говоря» с Ольгой Щетинниковой. Следите за анонсами на нашем телеканале.