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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.01.19 19:30

Кому непогода – беда, а кому - отрада

На дорогах областного центра вчера вечером образовались автомобильные пробки, из-за сильной метели многие горожане не могли добраться домой.  Таким запомнился жителям Мурманска вечер четверга. Но для некоторых пользователей Всемирной паутины непогода стала поводом выйти на улицы и сделать редкие по красоте и художественной ценности снимки.

- Я постоянно в метель выхожу с фотоаппаратом на улицу и фотографирую, - говорит Денис Прокопенко, блогер. - В этот раз получилось так, что фотоаппарата с собой не было, поэтому фотографировал на мобильник. В метель город вообще красивый. Как-то специально кадры я никогда не подбираю. Нет каких-то особенных мест, где фотографирую. Это обычные зарисовки из городской жизни. Ты идёшь, видишь троллейбус – сфотографировал. Люди стоят в снежной дымке – снял. Со светом фиолетовым получилось случайно, тоже наткнулся на этот эффект, показалось, что довольно красиво.

Серию фотографий сделал мурманский блогер Денис Прокопенко, который после работы не побоялся прогуляться по центру города. Впрочем, сильный ветер и снегопад вызвали восторг не у всех жителей столицы Заполярья. Как видно на кадрах, снятых на камеру мобильного телефона горожанами, резкие порывы ветра едва не обрушили на проезжую часть дерево.

Аномальная погода  отмечалась на всей территории Мурманской области. Хуже всего пришлось тем, кого метель застала в дороге. На трассе от Никеля до Заполярного из-за низкой видимости водители снижали скорость до минимума и ориентировались, как говорят пилоты, «по приборам».  

Осторожничать пришлось и тем, кто ехал в сторону Финляндии. Впрочем, на подъезде к границе  ситуация нормализовалась и двигаться по магистрали стало гораздо легче.

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