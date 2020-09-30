Кому встреча с морскими свиньями - дело нередкое?

Как разнообразен и прекрасен мир северных глубин. И увидеть эту красоту может каждый.

Например, мурманчанин Антон Чайко на рыбалке в Баренцевом море увидел, как резвятся морские свиньи. Как ему удалось снять животных, нам неизвестно, но видно, что они плавали рядом с людьми и не боялись их.

Для тех, кто проводит много времени на суше, такие кадры удивительны, а вот по признанию автора видео – большого любителя морской рыбалки, встреча с морскими свиньями дело нередкое.