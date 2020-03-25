День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.03.20 19:30
Кому жениться невтерпёж!
Молодожёнам можно не откладывать свадебную церемонию. Регистрации браков проводятся в соответствии с привычным графиком.
Помимо этого без изменений работают отделы по регистрации смертей и рождений. Также сотрудники ЗАГСа напоминают, что подать заявление о государственной регистрации актов гражданского состояния можно через портал госуслуг.
На время отменены выездные регистрации. Данные меры введены после получения письма из Минюста России. Действовать они будут до особого распоряжения.
Татьяна Каменская, начальник отдела ЗАГС администрации Мурманска: «Продолжаем работать как и раньше, единственное, что вводится ограничение по количеству гостей. Просим приглашать на торжественную церемонию не более 10-15 человек».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-
Последние комментарии
Александр
23.03.20 19:33
На просроченные платежи квартиросъемщикам начисляют пени, а с УК при плохой работе - как с гуся вода. Представьте, что все руководители школ, садов, магазинов и т.д. будут принимать меры по улучшению
Ирина
23.03.20 09:15
В договоре УК прописано, что они должны делать, чтобы придомовая территория находилась в надлежащем состоянии. Жильцы каждый месяц платят за услуги, которые должны получить от УК. Недополучение эти
Александр
23.03.20 08:49
Бывший , будущий представитель УК " Севжилсервис" вдруг стал вирусологом и экономистом и рассказывает на ТВ о том , что он , что то , где то от кого то услышал. И мастерски раздает советы. БРАВО. Наве
Комментарий к новости:ИТОГИ: Наперекор страхам по COVID-19, или Кризис - это всегда новые возможности
-Скоро в эфире04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)05:30«Секретные материалы». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области платят хорошие зарплаты!-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 1,3 рубля, доллар теряет почти 1,1 рубля-PRO Энергетику (18+)«Россети» взяли под особый контроль надёжность электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 марта-PRO Нефть и газ (18+)Нефть дешевле воды – страшный сон аналитиков-PRO Законы (18+)Депутаты пенсионный возраст россиян подняли, а теперь думают, как отпустить на заслуженный отдых ненужных экономике предпенсионеров
-Нам интересно Ваше мнение28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовал: 1 011 человек