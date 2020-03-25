Кому жениться невтерпёж!

Молодожёнам можно не откладывать свадебную церемонию. Регистрации браков проводятся в соответствии с привычным графиком.

Помимо этого без изменений работают отделы по регистрации смертей и рождений. Также сотрудники ЗАГСа напоминают, что подать заявление о государственной регистрации актов гражданского состояния можно через портал госуслуг.

На время отменены выездные регистрации. Данные меры введены после получения письма из Минюста России. Действовать они будут до особого распоряжения.

Татьяна Каменская, начальник отдела ЗАГС администрации Мурманска: «Продолжаем работать как и раньше, единственное, что вводится ограничение по количеству гостей. Просим приглашать на торжественную церемонию не более 10-15 человек».