Концепцию реконструкции площади Пять Углов доработают согласно пожеланиям мурманчан

В начале декабря в Мурманске архитекторы петербургского бюро «ХВОЯ» представили проект и предложения по благоустройству площади Пять Углов, улиц Самойловой и Воровского горожанам. Участвовать во встрече мог любой желающий.

Все предложения, собранные в рамках встречи, учтены, и станут основой доработанной концепции.

Среди пожеланий, высказанных участниками встречи: запрос на визуальную связь и чёткую линейность оформления от памятника Николаю Чудотворцу до железнодорожного вокзала; стилевое единство исторического облика фасадов и природных территорий вокруг; изменение геометрии подсветки; упорядочение рекламы на окружающих площадь зданиях и ликвидация большого рекламного экрана.

Активную дискуссию вызвал проект сооружения на обновленной площади зелёного участка. Не все участники встречи поддержали идею создания такого парка, опасаясь за внешний вид зелёной зоны в период межсезонья, а также за поведение собаководов, которые могут устроить там место выгула животных.

По вопросу закрытия проезда к вокзалу по улице Воровского также будут дополнительно проведены математические расчёты, обсуждения с сетевыми компаниями.

Авторам проекта предстоит провести детальный анализ парковочных машино-мест и предложить варианты строительства новых парковок. Также участники попросили продумать эргономику использования пространства.

В протокол встречи включили пожелания: добавить рельеф для возможности панорамного обзора площади, продумать функциональное наполнение и варианты для проведения досуга детей и взрослых. Отмечена и необходимость продумать маршруты и распределить точки отдыха для маломобильных граждан.