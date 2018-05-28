Концерт группы «Чайф» - музыкальный привет Гаджиево от Екатеринбурга

Оранжевое настроение – в столице подводных сил побывала делегация Свердловской области. Уральцы по традиции приехали не с пустыми руками - подарком для своих подшефных стал концерт известной группы «Чайф».

Шефским связям между Екатеринбургом и одноимённым ракетным крейсером уже полтора десятка лет. Субмарину давно называют восьмым административным округом столицы Урала. В Гаджиево побывали уже все звёзды Свердловского рок-клуба, начинается новый цикл.

В субботу гаджиевцы получили настоящий подарок - два часа живой музыки. Зал неизменно полон. На песнях этой группы выросло не одно поколение. Песни новые и уже известные. Подпевали хором. В гаджиевском зрителе музыканты никогда не сомневались. Хорошие люди здесь живут. Петь для них сплошное удовольствие.

Музыканты приезжают сюда как к старым добрым друзьям. Как всегда с экскурсией. Само собой побывали артисты и на базе в кают-компании.

На сцене музыканты уже больше 30 лет. В дискографии около трёх десятков студийных и концертных альбомов. Многие песни ушли в народ, стали застольными.