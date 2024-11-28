День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.11.24 19:30
Концерт, на котором можно пустить слезу и разразиться звонким хохотом состоится в Доме культуры «Первомайский»
Так началась репетиция концертной программы «Главное слово в каждой судьбе».
Дети рассказывают о том, как они делают первые шаги, растут, о пережитых трудностях при взрослении, а также о первой влюбленности.
Но главным лейтмотивом стали мамы, которым и посвящён праздник.
Концерт состоится 30 ноября.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
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