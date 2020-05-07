Концерт под окнами дома – для Тамары Ивановны Чиберовой

Такое необычное поздравление для ветерана войны сделали мурманские артисты и депутат городского Совета.

Заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Михаил Белошеев вместе с музыкантами из ДК «Первомайский» поздравили ветерана Великой Отечественной войны, которая имеет медаль «Партизанская слава».

Для Тамары Ивановны Чиберовой они исполнили песни военных лет. Импровизированный концерт устроили прямо под окнами дома, где живёт ветеран, ведь в период пандемии ей опасно выходить на улицу.

Гости вручили женщине цветы и памятные подарки.