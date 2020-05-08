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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.05.20 19:30

Концерт под окнами домов - для ветеранов

Артисты Ансамбля песни и пляски Северного флота приехали в гости к участникам Великой Отечественной войны, живущим в Мурманске.

В связи с пандемией коронавируса пригласить на представление всех ветеранов невозможно, поэтому артисты ансамбля решили прийти к ним в гости сами. Прямо во дворе домов, где живут ветераны, музыканты исполнили ряд военных песен. На радость соседям прозвучали «Катюша», «Прощайте скалистые горы» и «День Победы».

Ветераны встречали концертную бригаду у подъездов при полном параде: в форме, при наградах. На 80-летие Победы руководитель Ансамбля Северного флота Дмитрий Акманов пообещал поздравить ветеранов всем творческим коллективом.

Дмитрий Акманов, художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Северного флота: «Мы к этой дате относимся очень, очень, так скажем, трогательно. И всегда стараемся концертные программы делать как-то необычно, ново. В этом году такие обстоятельства возникли, что мы вынуждены поздравлять ветеранов дома, у подъезда. И, собственно говоря, когда мы видим их лица, мы не первые, я не скажу, что мы первооткрыватели, наши коллеги уже и на Дальнем Востоке, и в Москве уже этим занимаются. Это здорово, хорошо! Но когда мы видим лица ветеранов, мы сегодня вот уже одного поздравляли, ну, сердце сжимаются, мурашки. Ну, как можем, как можем, мы хотим сказать им спасибо, выразить свою признательность за то, что они сделали для нас».

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