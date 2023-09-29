Концерт, посвящённый 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина, прошёл на ура!

В Мурманск приехал один из лучших басов мира, обладатель музыкальной премии «Грэмми» и «Золотой маски», известный не только в России, но и в Европе и США Ильдар Абдразаков. В Мурманской областной филармонии он дал концерт, посвящённый 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина.

В областной филармонии аншлаг. Заметно, что зрители немного взволнованы. Концерты звёзд такой величины в Мурманске проходят не каждый день. А один из лучших басов мира Ильдар Абдразаков в нашем городе выступает впервые.

Виктория Чачина, директор Мурманской областной филармонии: «Это без преувеличения для нас событие. И нам бы очень хотелось, чтобы сегодняшний концерт, сегодняшнее выступление осталось в памяти не только у слушателей, но и у Эльдара, чтобы ему захотелось сюда вернуться. Чтобы мы могли вот этим концертом начать наш творческий совместный проект на долгие годы».

Концерт сложный. Он организован в рамках шестого международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова, посвящённого 150-летию со дня рождения Фёдора Шаляпина. В программе арии и романсы как русских, так и зарубежных композиторов.

Ильдар Абдразаков, оперный певец, заслуженный артист Российской Федерации: «Почему мы выбрали романсы? Во-первых, это фортепиано. Во-вторых, это зал филармонии. А в-третьих, это год Фёдора Ивановича Шаляпина, 150-летие. Мы знаем, что Фёдор Иванович Шаляпин пел очень много романсов и песен. И также это год Сергея Рахманинова. Поэтому мы и выбрали программу, которая состоит из романсов Рахманинова и любимые романсы Фёдора Ивановича Шаляпина».

В этом году серию концертов в русских городах предваряли мастер-классы Ильдара Абдразакова. На открытые слушания были приглашены более 400 претендентов. А две, лучше всего проявившие себя исполнительницы, отправились в концертный тур с заслуженным артистом Российской Федерации. Выступили они и перед гостями филармонии в Мурманске.

Кристина Попова, участница образовательной программы Ильдара Абдразакова: «Это невероятный опыт, потому что мы молодые певцы, которые выходят на сцены таких музыкальных театров, драматических театров. Это большое счастье и успех для нас. И мы очень благодарны Ильдару и всей команде».

В Мурманске концерт прошёл на ура. А впереди у фестиваля Ильдара Абдразакова ещё несколько остановок. Выступления пройдут в Петрозаводске, Самаре и Казани. Завершится тур 4 октября.