Концерт «Спаси ребёнка» посвящают Арсению Драчуку

Живой концерт для мальчика, который мечтает услышать яркие звуки, состоится в Мурманском музыкальном колледже 24 ноября. Его устраивают педагоги и студенты. В этом году помочь решили конкретному ребёнку - Арсению Драчуку. Зрители телеканала «Арктик-ТВ» уже знакомы с этим непоседливым мальчиком, который родился с редкой аномалией.

«Спаси ребёнка» - это ежегодный благотворительный концерт. Его устраивают педагоги и студенты Мурманского музыкального колледжа уже на протяжении почти 20 лет. Последнее время выступления посвящают одному из подопечных проекта «Море доброты». В этот раз героем стал Арсений Драчук. И неспроста. Его главная мечта – услышать музыку. Сейчас ему помогает сложный слуховой аппарат. Но мама мальчика верит, что однажды её сын сможет услышать звуки инструментов так же ярко, как другие люди…

- Мне нравятся барабан, гитара и пианино, - говорит Арсений Драчук.

- Хотели бы выразить благодарность за этот концерт, - говорит Татьяна Драчук, мама Арсения. - Это великолепная возможность соединить благотворительность и искусство. Это важно, чтобы Арсений смог поехать на операцию по формированию ушных раковин и слуховых проходов. Для этого нужна огромная сумма - 154 тысячи долларов.

Сбор идёт не очень активно. И приглашение музыкантов на концерт стало большим сюрпризом для Татьяны и Арсения. И хорошим знаком - они ещё раз убедились, что много разных людей поддерживают их и желают выздоровления весёлому мальчугану

- Сильно надеемся, что встреча с искусством поможет Арсению обрести больше радости, а исцеляющее свойство музыки известно давно. Деньги передадим детям, - говорит Юлия Воронина, заместитель директора по воспитательной работе Мурманского колледжа искусств.

Плата за вход на концерт символическая - сто рублей. Арсений с мамой тоже придут послушать студентов и преподавателей музколледжа. В программе: произведения отечественных и зарубежных композиторов, фортепьянная музыка, скрипка, гитара, балалайка, домра.

Концерт «Спаси ребёнка» состоится в эту пятницу, 24 ноября, в 18 часов в Мурманском колледже искусств, который находится рядом с филармонией.