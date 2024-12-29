Конец года – время подводить итоги, время праздничных мероприятий

В Центре управления регионом провели традиционную итоговую пресс-конференцию губернатора. Обо всем подробно расскажет корреспондент «Арктик-ТВ» Кристина Харатова.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам поможет гость студии Алексей Перцев, инспектор государственного пожарного надзора по Мурманской области.

Но сначала – о главном.

От Мурманска до Чукотки. В столице Заполярья в преддверии Дня спасателя дали старт масштабной экспедиции МЧС по просторам Арктики.

В этот же день же глава МЧС России Александр Куренков принял участие в заседании комиссии Государственного совета по направлению «Северный морской путь и Арктика» в Мурманске. Стороны обсудили перспективы развития аварийно-спасательной инфраструктуры в высоких широтах. Арктика – стратегически важный макрорегион, здесь сосредоточена ключевая ресурсная база страны и проходит самая протяжённая морская граница. Ведётся освоение большого количества месторождений полезных ископаемых, функционируют крупные промышленные площадки. Через Арктику выстроены логистические цепочки многих компаний. По Северному морскому пути транспортируются потенциально опасные грузы, в частности, жидкие углеводороды. Всё это требует особого внимания к обеспечению безопасности и защите хрупкой экосистемы. Сегодня наблюдается острая потребность в развитии инфраструктуры и создании условий для оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, особенно в Восточной Арктике. На заседании была зафиксирована общая позиция: реализацию проектов необходимо начать уже в следующем году - в Сабетте, Диксоне и Тикси должны заработать аварийно-спасательные центры, в том числе с авиационными звеньями.

Заместитель руководителя администрации Президента России Максим Орешкин посетил Мурманск с рабочим визитом. В сопровождении губернатора он посетил реконструируемое здание бывшего кинотеатра «Родина». На площадке они оценили динамику строительных работ и обсудили дальнейшие этапы восстановления знакового для области объекта, в котором откроется первый в стране центр современного искусства «Муза». В рамках рабочего визита делегация возложила цветы к мемориалу «Защитникам Советского Заполярья». Завершился рабочий день посещением морского вокзала – важного туристического объекта и традиционной новогодней ярмарки «На Севере – тепло», где гости попробовали продукцию местных производителей.

В Центре управления регионом провели традиционную итоговую пресс-конференцию губернатора. Обо всем подробно расскажет корреспондент «Арктик-ТВ» Кристина Харатова.

В ноябре годовая инфляция в Мурманской области снизилась и составила 7,9% после 8,6% в октябре. В регионе цены росли медленнее, чем в целом по Северо-Западу и России. Олеся Бачиннова, руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области: «Основной причиной замедления инфляции в Мурманской области стало охлаждение спроса на отдельные непродовольственные товары и услуги. В ноябре подешевели в годовом выражении легковые автомобили, медленнее росла стоимость аренды жилья». В то же время годовой темп прироста цен на продукты повысился. В частности, ускорился рост цен на яблоки, бананы и виноград. Основная причина – увеличение стоимости импортных поставок из-за ослабления рубля. Кроме этого, сократились вылов и переработка морепродуктов, в результате цены на рыбу стали расти быстрее в годовом выражении.

Мурманский областной суд рассмотрел уголовное дело против 35-летнего гражданина России, обвиненного в государственной измене. Его подозревали в шпионаже и сотрудничестве с представителями вооруженных сил Украины. По версии УФСБ, подозреваемый направлял ВСУ сведения, относящиеся к служебной тайне в области обороны. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Региональный оператор по обращению с бытовыми отходами снова нарывается на скандал. В начале декабря АО «Ситиматик» за несвоевременный вывоз мусора уже отчитывал губернатор Мурманской области. Однако ничего так и не поменялось. Более того, как оказалось, мусоровозы компании игнорируют не только контейнерные площадки во дворах, но и частных компаний, которые вынуждены заключать с «Ситиматиком» договоры.

Больше, чем фотография: в Полярном супруги участников СВО примерили на себя кители мужей. Фотопроект стал продолжением встреч «Вместе», где женщины закрытых городов через творчество решают психологические проблемы.

В Мурманской области запустили социальный семейный проект «Свободное творчество». Мастер-классы изобразительного искусства в регионе проводят для членов семей участников СВО.

Бывший руководитель «Росморпорта» в Мурманске осуждён за получение взятки. Весной этого года петербургский предприниматель под наблюдением сотрудников ФСБ передал обвиняемому и его заместителю около миллиона рублей наличкой за получение заказа на ремонт дизельного ледокола и подписание актов сдачи-приёмки работ. Эти деньги были авансом общей взятки, превышающей 16 млн рублей, то есть 10% от цены контракта. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признавал, но позже подтвердил причастность к преступлению. Суд признал экс-руководителя виновным и назначил ему 8 лет лишения свободы.

Областной суд оставил без изменения апелляцию, поданную адвокатом Александра Быданова, который в апреле этого года напал на губернатора Андрея Чибиса, нанеся главе региона ножевое ранение в живот. Напомним, жителя Апатитов городской суд приговорил к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Защитник осужденного пытался обжаловать приговор, добиться переквалификации статьи, но сделать этого не получилось. Приговор вступил в законную силу.

Заменить аортальный клапан могут и в Мурманской областной больнице. Такую операцию делают не во всех городах, но у нас - в Мурманске она доступна. О том, как это происходит, рассказали врачи областной больницы.

В социальных сетях Мурманской области разгорается ещё один полицейский скандал. На этот раз на стражей правопорядка жалуются в ЗАТО Александровск. Жалобы поступают на главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Евгения Петухова. Авторы телеграм-канала обвиняют его в попытках схитрить, чтобы «нарубить палок» для отчётности. Мы попытались выяснить, действительно ли это так и поговорили с одной из жительниц ЗАТО Александровск, знакомой с методами работы Петухова. Узнали много интересного. Но открыто выступить спикер побоялась…

В Мурманске полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ. При проведении обыска по месту его жительства были изъяты 19 кустов запрещенных к культивированию растений и почти 200 граммов уже готового вещества, которое по результатам экспертизы оказалось марихуаной. Мужчина выращивал растения в специальных условиях, оборудовав под эти цели подвальное помещение под лоджией. Там он установил различные тепловые и ультрафиолетовые лампы, вентиляторы, измерители влажности воздуха, оборудование для бесперебойного полива. В рамках предварительного следствия наркосбытчик вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объёме и в содеянном раскаялся, пояснив сотрудникам полиции, что решился выращивать растения для личного потребления, поскольку страдает наркозависимостью. В отношении него возбуждены уголовные дела.

Создать атмосферу праздника на рабочем месте – уже традиция для заводчан, за которую можно получить и призы. Традиционный конкурс на лучшее украшение рабочего места прошёл на судоремонтном предприятии «Нерпа» в Снежногорске.

В преддверии Нового года мастер-класс по снежной ледовой скульптуре провели профессионалы своего дела для преподавателей художественной школы на улице Полярной Дивизии, 1/16. Уже по прошествию такого творческого тренинга участники могли вырезать изо льда свои первые хрупкие скульптуры лесных животных.