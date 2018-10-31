Конференция «Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа» открылась в Мурманске

В Мурманске состоялось торжественное открытие 14 всероссийской научной конференции «Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа», которая продлится до 2 ноября. В этом году к участникам присоединили учёные и из Норвегии. Какие темы хотят обсудить участники встречи и чем архипелаг так привлекателен расскажет Ирина Ремизова.

Архипелаг Шпицберген располагается в Северном Ледовитом океане, примерно в полутора тысячах километрах от побережья Кольского полуострова. В настоящее время на островах имеют право поддерживать свое постоянное присутствие только Норвегия и Россия. Немногочисленное население в основном занимается исследовательской деятельностью в различных сферах, разработкой шахт и туризмом.

Несмотря на то, что большая честь населения архипелага - норвежцы, Россия проявляет больший научный интерес к его природе. Скандинавам удалось наладить здесь инфраструктуру (дважды в день к островам летает самолёт), вот только условия жизни очень суровые. Впрочем, по словам ученых, место идеально подходит для испытаний геофизического оборудования.

Расшифровав данные, полученные с датчиков, учёным удалось установить точное место падение Вертолета. Это произошло в нескольких километрах от берега. Обломки удалось поднять со дна моря, экипажу и пассажирам выжить не удалось.

Ученым-исследователям, которые собрались на конференции в Мурманске, предстоит несколько дней напряженной работы. Специалисты поделятся открытиями с коллегами, которые приехали в том числе из Норвегии, а так же обсудят дальнейшие перспективы и планы по изучению архипелага Шпицберген.